STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu China/Macron:

"Macrons großspurige Worte über Europa, das als dritte "Supermacht" zwischen den USA und China agieren müsse, enthalten auch einen richtigen Kern: Europa muss seinen Kurs in der China-Politik klären. Dringend. Zumindest handelt es sich bei den Regierenden in Peking um Akteure, die rational handeln. Das erhöht die Berechenbarkeit - und erweitert auch den Raum dafür, China davon zu überzeugen, dass es gemeinsame Interessen gibt. In einer Welt, in der der Taiwan-Konflikt und andere Auseinandersetzungen nicht eskalieren, können auch die Chinesen bessere Geschäfte machen."/DP/jha