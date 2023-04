KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Mindestlohn-Debatte:

"Dabei gehört es zum Grundprinzip des Mindestlohns, dass sich die Politik aus der Entscheidung komplett heraushält. (...) Das aber hat die Parteien noch nie gehindert, sich in die Entscheidungsfindung einzumischen und Druck zu machen. Nicht zuletzt war die von SPD, Grüne und FDP im Koalitionsvertrag vereinbarte Erhöhung auf 12 Euro ein Sündenfall wie ein Dammbruch. Heils Vorstoß kommt zur Unzeit - und er ist zudem unnötig. Die Kommission wird rechtzeitig einen ebenso begründeten wie berechtigten Vorschlag vorlegen. Dass die Geringverdiener nicht von der allgemeinen Lohnentwicklung abgekoppelt werden, ist dabei unumstritten. Gefordert wäre die Politik an anderer Stelle, beispielsweise bei den Sozialabgaben. Die aber steigen. An dieser Stelle hätte es die Regierung in der Hand, für mehr Netto vom Brutto zu sorgen."/DP/jha