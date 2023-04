FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich zur Wochenmitte nach weiteren moderaten Gewinnen am Vortag zum Handelsauftakt zunächst stabil halten. Leicht stützend dürfte die Börsenentwicklung an der Wall Street wirken, denn dort hatte der Dow Jones Industrial ebenfalls etwas weiter zugelegt. Die technologielastigen Nasdaq-Börsen allerdings hatten nachgegeben.

Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 15 673 Zähler. Damit bleibt der Dax in Schlagweite seines jüngsten Hochs seit Januar 2022 von knapp unter 15 737 Punkten, das er kurz vor Ostern erreicht hatte. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Eurozone, wird am Mittwoch mit leichten Verlusten von 0,1 Prozent erwartet.