Deutsche Anleihen kaum verändert vor US-Inflationsdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im frühen Handel kaum bewegt. Vor der Veröffentlichung wichtiger Daten zur Preisentwicklung in den USA am Nachmittag werden allgemein keine stärkeren Kursbewegungen erwartet. Am Morgen wurde der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future bei 135,87 Punkten gehandelt. Das sind 0,01 Prozent mehr als am Vortag. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,29 Prozent.

"Vor der Veröffentlichung der heutigen US-Inflationszahlen bleibt die Stimmung in allen Marktsegmenten nervös und belastbare Trends dürften sich kaum herausbilden", beschreiben Analysten der Dekabank das Handelsgeschehen. Am Markt wird damit gerechnet, dass die Inflationsrate in den USA im März gesunken ist, auf 5,1 Prozent nach 6,0 Prozent im Februar.