K-Beauty-Marke Mixsoon nahm an der Ausgabe 2023 der Cosmoprof Bologna teil

SEOUL, Südkorea, 12. April 2023 /PRNewswire/ -- Die koreanische Hautpflegemarke Mixsoon (Parket Inc.) nahm kürzlich an der Cosmoprof Bologna 2023 teil, die vom 16. bis 18. März in Italien stattfand. Die Marke, die für ihre auf natürlichen Inhaltsstoffen basierenden Produkte bekannt ist, wurde von Amazon in den USA bereits als Amazon Choice ausgezeichnet.

Die Ausgabe 2023 der Cosmoprof Bologna, einer renommierten globalen Schönheitsmesse, zog über 2.700 Aussteller und 220.000 Besucher aus fast 70 Ländern an. Mixsoon nahm an dieser prestigeträchtigen Ausstellung teil und zog erfolgreich eine beträchtliche Anzahl von Käufern und Besuchern an seine Stände, die in drei verschiedenen Pavillons untergebracht waren.