Die Partnerschaft zwischen RoboMarkets und BMW M Motorsport im Rahmen der DTM-Saison 2023 beginnt mit einem neuen Auto und einem neuen Fahrer

LIMASSOL, Zypern, 12. April 2023 /PRNewswire/ -- Im Zuge der demnächst stattfindenden DTM-Saison des Jahres 2023 werden die neuen BMW M4 GT3-Autos in den Farben der BMW M Motorsport-Partner gegeneinander antreten. RoboMarkets ist Premium-Partner von BMW M Motorsport und in der neuen Saison wird der dreifache DTM-Meister René Rast den modernisierten blauen BMW M4 GT3 im RoboMarkets-Design und mit der beibehaltenen Nummer 33 fahren.

René Rast vom Schubert Motorsport-Team ist einer der erfolgreichsten und vielseitigsten Rennfahrer in Deutschland. Der 36-jährige Rennfahrer wurde in den Jahren 2017, 2019 und in 2020 zum DTM-Meister gekrönt. Für diese Saison wurde er wieder mit der BMW-Familie vereint. Rast hat seine ersten Erfahrungen in der Formula BMW in den Jahren 2003 und 2004 gesammelt. Er stellte sich dem Wettbewerb im Zuge der BMW M3 DTM-Tests im Jahre 2011, bevor BMW M Motorsport wieder zur Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) zurückkehrte.