Taros Chemicals und Welab Barcelona verkünden strategische Partnerschaft zur Bereitstellung integrierter Wirkstoffforschung und -entwicklungsdienstleistungen

Die Kombination aus Taros' Auftragsforschungs- und Produktionsfähigkeiten im Bereich niedermolekularer Verbindungen (small molecules) zusammen mit Welab's langjähriger Erfahrung im Rahmen von Wirkstoffforschungsprojekten in einer hochmodernen F&E-Umgebung soll Kunden dabei unterstützen, ihre präklinischen Forschungs- und -Entwicklungsprogramme ganzheitlich umzusetzen.

Durch diese einzigartige Partnerschaft profitieren globale Pharma- und Biotechunternehmen nun von einem „One-Stop-Shop" Zugang zu den Services beider Unternehmen. Von Taros' Expertise im Bereich der Synthese- und Medizinalchemie, Hit-Identifizierung, Hit-to-Lead und Lead-Optimierung sowie Wirkstoffdesign und molekularer Modellierung, hin zur nahtlosen Integration der hochprofessionellen F&E-Plattform von Welab, welche In-vitro- und In-vivo-Pharmakologie-, DMPK- und Toxikologie umfasst, erhalten Kunden ab sofort alles aus einer Hand. Die Partnerschaft wird auch eine umfangreiche kombinierte Substanzbibliothek von mehr als 115.000 wirkstoffähnlichen Verbindungen zugänglich machen, welche spezifische Modalitäten wie Peptid- und Oligonukleotidchemie enthält. Die operative Basis wird neben einem 500 m² großen Tierlabor, eine moderne Chemie- und zertifizierte Biologielaborinfrastruktur auf 5.000 m² umfassen.

Dr. Dimitrios Tzalis, geschäftsführender Gesellschafter von Taros Chemicals, kommentiert: „Viele unserer Kunden wünschen sich seit langen von uns nicht nur unsere medizinalchemische Expertise, sondern auch die vollständige Integration der notwendigen Biologie. Diese Partnerschaft mit unseren spanischen Kollegen wird die Lücke nun schließen und unseren Kunden ein durchgängiges und nahtloses Serviceportfolio entlang der gesamten Entwicklung ihrer präklinischen Entwicklungsprogramme ermöglichen."

Jose Miguel Vela, CSO von Welab, fügt hinzu: „Unser Ziel ist es, eine Brücke zwischen der Forschungsidee und dem Patienten zu schlagen und so die Entwicklung von Medikamenten der nächsten Generation voranzutreiben. Die strategische Partnerschaft mit Taros Chemicals wird uns bei der Bewältigung der großen Herausforderungen in der biomedizinischen Forschung helfen, um neue Therapeutika für Patienten weltweit zu entwickeln."

Über Taros Chemicals

Taros, ein deutsches Unternehmen für Auftragsforschung und Synthesechemie unterstützt Pharma-, Biotech- und Chemieunternehmen erfolgreich seit 1999. Der Geschäftsbereich Wirkstoffforschung bietet Dienstleistungen in alle Phasen, von der Hit-Identifizierung bis hin zur Lead-Optimierung. Für mehr Informationen besuchen Sie www.tarosdiscovery.com

Über Welab Barcelona

Welab wurde 2020 durch die Übernahme des Zentrums für Wirkstoffforschung und präklinische Entwicklung von Esteve Pharmaceuticals S.A. gegründet und vereint erfahrene Wissenschaftler mit modernster Infrastruktur und Technologien. Die nachgewiesene Erfolgsbilanz über den gesamten Zyklus der Wirkstoffforschung und -entwicklung zeigt, dass Welab erfolgreich neueste Forschung in die Entwicklung von Wirkstoffen überführt. Der F&E-Standort von Welab in Barcelona ist das größte integrierte Drug Discovery Center in Spanien und bietet pharmazeutische F&E-Dienstleistungen und wissenschaftliche Lösungen. Für mehr Informationen besuchen Sie www.welabbarcelona.com

Taros Chemicals Pressekontakt: Youri Mesmoudi ymesmoudi@taros.com T +49 231 22 61 98 11 Welab Pressekontakt: Xavier Codony Soler, PhD xcodony@welab.barcelona T +34 659633539

