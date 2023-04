Wirtschaft Dax startet vor US-Inflationsdaten kaum verändert

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwochmorgen kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.675 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



Größte Gewinner waren am Morgen die Aktien von Daimler Truck und Vonovia, während die Papiere von Merck die größten Verluste zu verbuchen hatten. Am Nachmittag werden die Anleger mit Interesse auf neue Inflationsdaten aus den USA blicken. Bis dahin würden sich die Marktteilnehmer wohl zurückhalten, sagte Marktanalyst Andreas Lipkow am Morgen.