DAX in Wartestellung – US-Inflationsdaten am Nachmittag

Heute Nachmittag werden die Anleger ihr Augenmerk vor allem auf die Kernrate der US-Inflation legen. Fällt hier der Anstieg deutlicher aus als erwartet, könnte es nach dem eher ruhigen Wochenstart ungemütlich an der Börse werden. Insgesamt sollte der Trend bei den Preisen weiter nach unten zeigen, um der US-Notenbank überhaupt erst eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus zu ermöglichen. Wann diese und wie viele Schritte auf dem Weg dahin noch kommen, dafür werden die heutigen Daten einen entscheidenden Beitrag leisten.

Deshalb heißt es auch an der Frankfurter Börse erst einmal Abwarten und die mögliche Ruhe vor dem Sturm zum Sortieren der Positionen zu nutzen. Fallen die Zahlen wie gewünscht aus, ginge es für den Deutschen Aktienindex darum, die Marke von 15.700 Punkten endlich nachhaltig zu überwinden, um das Allzeithoch in Angriff zu nehmen. Geht die Zinssenkungsfantasie nach enttäuschenden Inflationsdaten vorerst wieder aus dem Markt, droht nach dem mehrmaligen Scheitern an der 15.700er Region allerdings eine Trendumkehr nach unten.

Russland hat per Gesetz deutliche Änderungen an der Wehrpflicht vorgenommen. Hierbei geht es vor allem darum, dass russische Männer nun einfacher zum Militärdienst eingezogen werden können. Es könnte also eine nächste Mobilmachung und damit ein weiteres Kapitel im Krieg gegen die Ukraine bevorstehen. Zwar hat die Börse dieses Thema bereits abgehakt, aber auch hier droht jederzeit eine Eskalation, was Anleger bei ihren Entscheidungen berücksichtigen sollten.