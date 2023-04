WIESBADEN (ots) -



- Zahl neuer Ausbildungsverträge steigt im zweiten Jahr in Folge, erholt sich

aber weiterhin nur langsam vom starken Einbruch im Corona-Jahr 2020

- 2,9 % mehr neue Ausbildungsverträge im Bereich "Industrie und Handel" und 2,3

% weniger im Handwerk

- Gesamtzahl der Auszubildenden um 3 % gegenüber 2021 gesunken



Im Jahr 2022 haben 468 900 Personen in Deutschland einen neuen

Ausbildungsvertrag in der dualen Berufsausbildung abgeschlossen. Das waren nach

vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 0,6 % mehr als

im Vorjahr (2021: 466 200 Neuverträge). Damit stieg die Zahl der neu

abgeschlossenen Ausbildungsverträge nach dem starken Einbruch im Corona-Jahr

2020 (463 300 Neuverträge) im zweiten Jahr in Folge leicht an. Allerdings war

die Zahl neuer Ausbildungsverträge um 8 % geringer als im Jahr 2019 und lag

damit weiterhin deutlich niedriger als vor der Corona-Pandemie (2019: 510 900

Neuverträge).





Insgesamt war 2022 der Anstieg gegenüber dem Vorjahr bei Frauen mit +1,1 %deutlich stärker als bei Männern mit +0,3 %. Der Geschlechterunterschied machtesich besonders im Handwerk (insgesamt -2,3 % auf 127 400 Neuverträge) bemerkbar,wo bei Männern ein starker Rückgang von 3 % zu verzeichnen war, während beiFrauen 2,0 % mehr neue Ausbildungsverträge abgeschlossen wurden. Handwerksberufewerden jedoch weiter vorrangig von Männern erlernt. So wurden 81 % derNeuverträge im Handwerk von Männern abgeschlossen. Den allgemein stärkstenZuwachs hatten Neuabschlüsse im Ausbildungsbereich "Industrie und Handel" (+2,9% auf 269 800), während in der Landwirtschaft ein sehr starker Rückgang zuverzeichnen war (-5 % auf 13 000).1 216 000 Personen befanden sich zum Jahresende 2022 in AusbildungDie Gesamtzahl der Auszubildenden war 2022 weiter rückläufig. So befanden sichzum Jahresende 1 216 000 Personen in Deutschland in einer dualenBerufsausbildung, das waren 3 % weniger als ein Jahr zuvor. Dieser Rückgangfällt stärker als 2021 (-2,6 %) aus, was sich mit der geringen Zahl anNeuabschlüssen der beiden letzten Jahre und insbesondere durch den Einbruch beiden Neuabschlüssen im Jahr 2020 erklären lässt.Ein Rückgang der Zahl Auszubildender war im Jahr 2022 in allenAusbildungsbereichen zu beobachten. Insgesamt absolvierten 39 500 Personenweniger eine Ausbildung als im Vorjahr, wobei der prozentuale Rückgang sowohlbei Männern als auch Frauen bei jeweils rund 3 % lag. Mit 37 000 wenigerAuszubildenden verzeichneten die beiden am stärksten besetztenAusbildungsbereiche (Industrie und Handel: -26 300 bzw. -4 %, Handwerk -10 700bzw. -3 %) über 90 % des gesamten Rückgangs.Weitere Informationen:Die Angaben entstammen der amtlichen Datenerhebung auf Grundlage desBerufsbildungsgesetzes (BBiG).Endgültige Ergebnisse zu den Auszubildenden am Stichtag 31.12.2022 und weiterenMerkmalen stehen voraussichtlich im August 2023 zur Verfügung.Einen Gesamtüberblick über die Bildungssituation in Deutschland von der Schuleüber die Berufsbildung bis zur Hochschule bietet die Themenseite"Bildungsindikatoren" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Über die Ursachen und Hintergründe des Fachkräftemangels in Deutschland mitBlick auf den Ausbildungsmarkt sprechen wir auch in unserem Podcast"StatGespräch" zur beruflichen Bildung. Darin erklären wir unter anderem, welcheErkenntnisse zum Thema Nachwuchsmangel an Fachkräften sich aus derBerufsbildungsstatistik ableiten lassen und welche Datenlücken es möglicherweisezu schließen gilt.