Bad Salzuflen (ots) - Yannik Heinsohn ist der Gründer und Geschäftsführer derHeinsohn Consulting GmbH, einer Social-Recruiting-Agentur, die sich auf dieMitarbeitergewinnung für Handwerks- und Industriebetriebe spezialisiert hat. Mitmodernen Methoden und funktionierenden Strategien sagt er dem Fachkräftemangelden Kampf an und hilft seinen Kunden dabei, endlich wieder qualifizierteFachkräfte zu gewinnen. In diesem Artikel verrät der Experte vier Tipps, mitdenen Industrieunternehmen wechselwillige Fachkräfte erreichen können.Der Arbeitsmarkt scheint wie leergefegt, nahezu alle Fachkräfte befinden sich ineiner Festanstellung und gerade in der Industrie hat zwischen den Unternehmenein regelrechter Wettkampf um qualifizierte Mitarbeiter begonnen. Um dasTagesgeschäft aufrechterhalten zu können, benötigen die Industrieunternehmen vorallem genügend Produktionsmitarbeiter. Denn Personalengpässe führen nicht nur zusinkender Produktivität und abnehmender Qualität, sondern auch zuUnzufriedenheit bei Kunden und Mitarbeitern. Mit der Heinsohn Consulting GmbHhat es sich Yannik Heinsohn daher zur Aufgabe gemacht, Handwerks- undIndustriebetriebe mit innovativen Social-Recruiting-Methoden dabei zuunterstützen, endlich wieder qualifizierte Fachkräfte für ihre Teams gewinnen zukönnen.Während seines Studiums Ingenieurwesen - Maschinenbau ist der heutige Experteimmer wieder auf die Missstände der Branche aufmerksam geworden. Die HeinsohnConsulting GmbH hat er schließlich gegründet, um seiner Zielgruppe einefunktionierende und nachhaltige Lösung für ihre Probleme bieten zu können."Unser Ansatz ist es, durch Sichtbarkeit und schlanke Bewerbungsprozesse passivsuchende Fachkräfte in der Region anzusprechen und sie zur Bewerbung zumotivieren", erklärt der Recruiting-Experte, der bereits auf über 120 glücklicheKundenbetriebe zurückblicken kann. Im Folgenden hat er vier Tipps verraten, mitdenen es Industrieunternehmen gelingt, planbar wechselwillige Fachkräfte zuerreichen.1. Sich von der Konkurrenz abhebenEin Großteil der Unternehmen aus Handwerk und Industrie versucht nach wie vor,auf den gleichen Plattformen und mit den gleichen Argumenten die gleichenBewerber zu finden. Auf die wenigen Kräfte trifft so eine Vielzahl an suchendenUnternehmen. Um aus dem War for Talents als Sieger hervorzugehen, gilt esjedoch, sich von der Konkurrenz abzuheben. Dabei müssen Betriebe in erster Linieverstehen, dass sich die Situation am Arbeitsmarkt verändert hat: Heute sind es