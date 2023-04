Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mustin (ots) - Tom Gnodtke ist E-Commerce-Experte und Betreiber mehrerererfolgreicher Online-Shops. Der ausgewiesene Spezialist für den Online-Handelhat es sich mit seinem EcomExpedition Coaching zur Aufgabe gemacht, sein Wissenund seine Erfahrung an andere weiterzugeben, die sich ebenso ein erfolgreichesOnline-Business aufbauen oder mit ihrem Shop endlich durchstarten wollen. Woraufes dabei ankommt, hat er im folgenden Beitrag verraten.Der Marktanteil des Online-Handels nimmt beständig zu, immer mehr Kunden kaufenmittlerweile den Großteil ihres Bedarfs online ein. Das Wachstum lässt vieleneue Einnahmequellen erwarten, daher denken derzeit viele Menschen darüber nach,sich als Händler im E-Commerce selbstständig zu machen. Doch die steigendenVerkaufszahlen bringen auch eine stärkere Konkurrenz unter den Online-Shops."Auf gut Glück einige wahllos ausgewählte Produkte anzubieten, funktioniertheute nicht mehr", sagt Tom Gnodtke. "Stattdessen braucht es eine klareStrategie und ein ausgefeiltes Marketing, um sich von den reichlich vorhandenenWettbewerbern abzuheben und die Kunden von sich zu überzeugen." DerE-Commerce-Experte hat sich von Grund auf ein eigenes Online-Business aufgebautund ist heute ein erfolgreicher Händler mit mehreren Shops undMillionenumsätzen. Auch er musste sich anfangs durch einige Herausforderungenund Widrigkeiten kämpfen. "Diese Erfahrungen der Anfangszeit möchte ichkeinesfalls missen. Im Gegenteil hat sie viele Erkenntnisse und Strategienhervorgebracht, die sich als sehr profitabel erwiesen haben." Handels-Profi TomGnodtke weiß genau, worauf es bei dem Aufbau und der Weiterentwicklung eineserfolgreichen Online-Business ankommt. Mit EcomExpedition bietet er Einsteigernund Fortgeschrittenen ein Coaching, mit dem sie in kurzer Zeit die Grundlagendes Dropshipping-Modells erlernen und sich ein eigenes profitablesOnline-Geschäft aufbauen. Welche fünf Faktoren für den erfolgreichen Start dabeibesonders wichtig sind, hat er im Folgenden zusammengefasst.1. Das richtige ProduktFür angehende Online-Händler sollte es zunächst darum gehen, ein passendesProdukt zu finden. Dabei macht es jedoch wenig Sinn, bereits etablierte Produktebekannter Hersteller preislich unterbieten zu wollen - der Konkurrenzdruck istmeist viel zu stark und die Margen entsprechend niedrig. Besser ist es daher,sich ein möglichst innovatives Produkt von guter Qualität zu suchen, das nichtim stationären Handel erhältlich ist. Am erfolgreichsten sind dabei Artikel, dieein bei den Verbrauchern vorhandenes Problem lösen und einen gewissen Wow-Effektauslösen.2. Zuverlässige Lieferanten