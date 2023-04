Nur unqualifizierte Bewerbungen Das müssen Handwerksbetriebe jetzt ändern (FOTO)

Hamburg (ots) - Als Reaktion auf den anhaltenden Fachkräftemangel haben die

meisten Handwerksbetriebe ihre Recruiting-Bemühungen verstärkt, ziehen damit

aber meist nicht die gewünschten Mitarbeiter an. Denn trotz zahlreicher

Bewerbungen gelingt es ihnen häufig nicht, ihre offenen Stellen mit der nötigen

Qualität zu besetzen.



"Mir berichten täglich Handwerksbetriebe, dass nahezu keiner ihrer Bewerber ihre

Anforderungen erfüllt. Meiner Erfahrung nach sind es immer ähnliche Fehler, die

dafür sorgen, dass der Posteingang voll ist, aber niemand davon angestellt

wird", sagt David Cordes. Der Recruiting-Experte verrät in diesem Artikel, was

Unternehmen jetzt ändern müssen, um qualifizierte Fachkräfte gezielt für ihre

offenen Stellen zu begeistern.