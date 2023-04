Frankfurt am Main (ots) - Die Internationale Fachmesse findet erstmalig in

diesem Jahr statt und fokussiert sich auf Themen rund um Feuerstätten und

Wohlfühlambiente. Über 235 Aussteller und Marken aus 25 Ländern präsentieren

Neuheiten und Trends. Im Mittelpunkt stehen neben Design, Innovationen und

Produktneuheiten, Themen wie Versorgungssicherheit und die Reduktion von

Emissionen. Zudem werden auf der Sonderfläche "Hybride Wärme" unterschiedliche

Lösungen für eine hybride Wärmeerzeugung präsentiert.



Sonne, Holz und Wärmepumpe kombinieren





Vor dem Hintergrund der Energiewende, der geopolitischen Lage und der starkenAbhängigkeit von Energieimporten steht eine sichere und bezahlbareWärmeversorgung mit erneuerbaren Energieträgern im Fokus. So werden bereits 16Prozent der Wärmeenergie in den deutschen Privathaushalten mit erneuerbarenEnergien erzeugt. Davon lassen sich rund 65 Prozent der Holzenergie zurechnen.Darauf macht der HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.anlässlich der neuen Branchenmesse "WOF - World of Fireplaces" aufmerksam.Einfach sicher: Ökologisch heizen und wärmenEine zukunftsorientierte Wärmeversorgung ist die Kombination ausSolarthermie-Anlage oder Wärmepumpe mit einem modernen Festbrennstoffgerät. Denndie Sonne scheint weitgehend das ganze Jahr, warme Luft steht für rund neunMonate zur Verfügung, und Scheitholz oder Holzpellets sind Brennstoffe aus derRegion und in Deutschland in ausreichender Menge vorhanden. So können die Geräteje nach Wetterlage einzeln oder gemeinsam für wohlige Wärme sorgen.Solarzellen auf dem Dach liefern von Mai bis September ausreichend Energie fürwarmes Wasser und sorgen zudem in der Übergangszeit für beheizte Räume. Ähnlichverhält es sich bei einer Wärmepumpe, die der Außenluft Wärme entzieht und inHeizenergie umwandelt.Einfach clever: Kaminfeuer unterstützt WärmepumpeDie Leistungsfähigkeit der Wärmepumpe hängt von der Umgebungstemperatur ab. Beistarkem Frost, wenn der Bedarf am größten ist, schaltet sich ein elektrischerHeizstab ein, der Wasser und Heizung erwärmt, aber zu höheren Stromkosten führt.Auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sind Wärmepumpen mitunter träge underwärmen die Wohnräume nur langsam. Bei kalten Außentemperaturen ist esökologisch und wirtschaftlich besonders sinnvoll mit einem holzbefeuertenKachel- oder Kaminofen, Heizkamin oder Pelletofen das Heizsystem zuunterstützen. Der Ökobrennstoff Holz sorgt dann für angenehme Raumtemperaturen,reduziert den Stromverbrauch der Wärmepumpe und entlastet gleichzeitig dieHaushaltskasse.Möchte man noch einen Schritt weitergehen, empfiehlt sich ein wasserführenderKachel-, Kamin- oder Pelletofen, der nicht nur den Aufstellraum erwärmt, sondernauch Heißwasser zur Verfügung stellt. Die überschüssige Wärme aus dem Holzfeuergelangt dabei über Rohrsysteme in einen Pufferspeicher, von wo aus alleHeizkörper versorgt werden sowie warmes Wasser in Küche und Bad bereitgestelltwird.Die Unterstützung einer Wärmepumpe durch ein Kaminfeuer entlastet auch dasöffentliche Stromnetz. Ein wichtiger Aspekt, da die Bundesnetzagentur plant, denStrombezug u.a.von Wärmepumpen vorübergehend einzuschränken, falls es zu einerdrohenden Überlastung der Stromnetze kommt.Pressekontakt:Kontakt:HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.Thomas SchnabelReferent Politik und WirtschaftLyoner Str. 9D-60528 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 25 62 68-105Fax: +49 (0)69 25 62 68-100E-Mail: mailto:schnabel@hki-online.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 190D-50937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12Fax: +49 (0)221 42 49 880E-Mail: mailto:info@dr-schulz-pr.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/60093/5484015OTS: HKI