Türkischer Uranatlas zeigt, wie teuer Atomkraftstrom ist / Türkisch-sprachige Ausgabe des Uran-Atlas erschienen

Berlin/Istanbul (ots) - Die jetzt erschienene türkisch-sprachige Ausgabe desUran-Atlas offenbart nicht nur die enormen ökologischen Folgen, die Atomkraftund der dafür notwendige Uranbergbau verursachen, sondern auch wie desaströs diewirtschaftlichen Konsequenzen für die Türkei sein werden. Während Deutschlanddie letzten drei Atomkraftwerke Mitte April stilllegen und das Atomzeitalterzumindest hinsichtlich der Atomstromerzeugung beenden will, werden in der Türkeierstmals Atomkraftwerke gebaut. Die Kosten für die notwendige Endlagerung desAtomstroms und den Jahrzehnte später notwendigen Rückbau der Anlage sind dabeigenauso wenig eingepreist wie die Folgen eines möglichen Super-GAUs vergleichbarTschernobyl oder Fukushima.Dabei kosten Erneuerbare Energien in der Türkei nur einen Bruchteil dessen, wasAtomkraft kostet, wie der türkische Uranatlas zeigt. Strom aus Windkraft lässtsich derzeit für 2 Dollar-Cent pro Kilowattstunde erzeugen, Sonnenstrom zwischen1 und 1,7 Dollar-Cent. Diese Zahlen stammen aus den jüngsten Ausschreibungen zuErneuerbaren Energien in der Türkei. Die aktuellen staatlichen Abnahmegarantienfür die Erneuerbaren Energien in der Türkei sind viel niedriger als dieGarantie, die der russische Staatskonzern Rosatom als Betreiber desKernkraftwerks in Akkuyu erhält (12,35 Dollar-Cent pro Kilowattstunde). Diestaatlichen Garantien liegen bei 1,7 bis 2,7 Dollar-Cent für Biomasse, 2,15Dollar-Cent für Wasserkraft und 2,9 Dollar-Cent für Geothermie, die ebenfallsrund um die Uhr betriebsbereit ist. "Dass die Türkei in das Abenteuer Atomkrafteinsteigt, ist ökonomisch nicht nachvollziehbar und ökologisch vollkommenunsinnig", sagt Dominic Noll, Türkeireferent der Rosa-Luxemburg-Stiftung. "InDeutschland und noch weit mehr im Nachbarland Frankreich behindert die Förderungder Kernenergie seit Jahrzehnten massiv den Ausbau der Erneuerbaren Energien. InDeutschland ist damit bald Schluss, in der Türkei beginnt das jetzt leider.""Seit über 50 Jahren plant die Türkei, ins Atomzeitalter einzusteigen", betontÖzgür Gürbüz, Kampagnendirektor bei Ekosfer. "In Akkuyu werden das ersteAtomkraftwerk gebaut und es soll sehr bald bekannt gegeben werden, wann dererste Meiler ans Netz geht, obwohl unser Land über große Reserven anErneuerbaren Energien verfügt, die nur einen Bruchteil im Vergleich zu Atomstromkosten. Dabei gehört die Türkei zu den erdbebengefährdeten Gebieten, wie uns diejüngste Katastrophe mit mehr als 50.000 Toten vor Augen geführt hat. Ich hoffe