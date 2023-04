CO2 als Rohstoff Heidelberg Materials und Linde bauen weltweit erste CCU-Großanlage in einem Zementwerk (FOTO)

Heidelberg (ots) -



- Die Anlage im Zementwerk Lengfurt soll bereits 2025 mit einer

Abscheidekapazität von ca. 70.000 t CO2 pro Jahr in Betrieb gehen

- Das aufbereitete Gas kann dank seiner Reinheit sowohl in der Lebensmittel- als

auch in der Chemieindustrie eingesetzt werden

- Das Projekt wird mit rund 15 Mio EUR vom Bundesministerium für Wirtschaft und

Klimaschutz gefördert



Heidelberg Materials und Linde haben unter dem Namen "Capture-to-Use" (CAP2U)

ein Joint Venture zum Bau und Betrieb einer hochmodernen Kohlendioxidabscheide-

und -verflüssigungsanlage gegründet. Im Werk Lengfurt von Heidelberg Materials

soll 2025 die weltweit erste Carbon Capture and Utilisation (CCU)-Anlage im

großtechnischen Maßstab in der Zementindustrie in Betrieb gehen. Dies ermöglicht

eine Weiterverwertung des abgeschiedenen CO2 aus der Zementproduktion als

wertvoller Rohstoff für industrielle Anwendungen. Die geplante Menge an

gereinigtem und verflüssigtem CO2 beträgt rund 70.000 t pro Jahr.





