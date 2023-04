Loftware und Epson kündigen Partnerschaft zur Revolutionierung von Etikettier-Workflows an

Epson und Loftware werden gemeinsam cloudbasierte 1-Schritt-Farbdrucklösungen entwickeln, um die Druckeffizienz und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Die Unternehmen werden die Hürden für den On-Demand-Farbetikettendruck durch nahtlose Integration mit SAP und anderen führenden Geschäftssystemen senken.

Im Rahmen der Partnerschaft werden die Farbetikettendrucker der Epson ColorWorks-Serie mit Loftware's NiceLabel Cloud-Plattformen integriert. Unternehmen können aus NiceLabel Cloud direkt auf Epson ColorWorks-Druckern mit Cloud-Anbindung drucken. Dies erhöht die Produktivität, verringert die Abhängigkeit der Kunden von der IT, minimiert Druckfehler und reduziert die Kosten und den Bestand an vorgedruckten Etiketten.

Die Partnerschaft zwischen Epson und Loftware folgt auf einen starken Anstieg der Nachfrage nach hochproduktiven Farbetikettierlösungen, da Unternehmen während und nach der COVID-19-Pandemie in die Verbesserung der Lieferkette investierten. Vor allem bei Unternehmen, die SAP EH&S ERP-Systeme einsetzen und eine Migration auf S/4 HANA und die Cloud planen, ist die Nachfrage gestiegen. Diese Unternehmen verwalten Produktions-, Lager- und Vertriebseinrichtungen und sind in verschiedenen Industriesegmenten tätig, darunter Chemie, Medizintechnik, Pharmazeutik, Elektronik, Automobil, Luft- und Raumfahrt und Einzelhandel.

Die Zusammenarbeit zwischen Epson und Loftware entspricht der wachsenden Nachfrage von Unternehmen nach der Verwendung von Farbe auf Produkten, Kartons und Palettenetiketten zur Identifizierung. Darüber hinaus sehen sich Unternehmen in den Segmenten Chemie (GHS), Medizinprodukte und Pharmazeutika mit der dringenden Notwendigkeit konfrontiert, die internationalen Kennzeichnungsvorschriften zu erfüllen, die eine Farbgebung vorschreiben. Durch die Integration von Epson Farbetikettendruckern in die NiceLabel-Cloud-Plattformen von Loftware können Unternehmen, die Farbetiketten in zwei Schritten drucken, jetzt auf den kostengünstigen und fehlerreduzierten On-Demand-Farbetikettendruck in einem Schritt umsteigen.