Pünktlich zum Earth Day TÜV SÜD zertifiziert nachhaltige und saubere Energielösung von Jackery mit Carbon Footprint

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Leben im Einklang mit der Natur! Nicht

nur ein Leitmotiv des Earth Day am 22. April 2023, an dem die Initiatoren Anstoß

für eine grünere Lebensweise geben möchten. Im Fokus stehen dabei

Einsparpotenziale von Ressourcen und Energie in der Art, wie wir wohnen,

arbeiten und leben. Als Pionier nachhaltiger mobiler Stromversorgung hat Jackery

sich diesem Thema verschrieben und bietet portable Solarlösungen zur Nutzung

sauberer Energie - ob unterwegs für Camping- und Outdoor-Enthusiasten sowie auf

Booten, im Schrebergarten oder als Notstromversorgung für einzelne Geräte zu

Hause.



Dabei spielen die Reduktion von CO? und Optimierung des ökologischen Fußabdrucks

im Kampf gegen den Klimawandel nicht nur für den Einsatz der Jackery-Produkte

eine Rolle, sondern auf dem gesamten Lebens- und Produktionsweg. Diese

Bemühungen bestätigt der TÜV SÜD pünktlich zum Earth Day und zertifiziert den

Solargenerator 2000 Pro mit dem "Product Carbon Footprint". Bestehend aus einer

leistungsstarken Powerstation als mobile Stromversorgung und dem

hocheffizienten, faltbaren Solarmodul SolarSaga 200 bietet der Solargenerator

grünen Strom immer da, wo man ihn braucht.