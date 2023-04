5,1 Millionen Erwerbstätige, 619.000 Betriebe, 170.000 Produkte - die deutsche Lebensmittelwirtschaft in Zahlen (FOTO)

Berlin (ots) - Den größten Anteil der Erwerbstätigen in der Lebensmittelbranche

bilden die Mitarbeiter:innen des Gastgewerbes (1.856.000), die meisten Betriebe

sind im landwirtschaftlichen Sektor (258.700) angesiedelt und den höchsten

Umsatz erzielte der Lebensmittelgroßhandel (253 Milliarden Euro) - das zeigen

aktuellen Branchenzahlen*, die der Lebensmittelverband Deutschland in

Kooperation mit weiteren Verbänden** erhoben hat.



Über fünf Millionen (5,1 Millionen) Menschen in Deutschland arbeiten für die

gesamte Lebensmittelwertschöpfungskette, das sind 11,4 Prozent aller

Erwerbstätigen, die für Versorgungs- und Lebensmittelsicherheit, Qualität und

die Vielfalt von 170.000 Produkten stehen. Sie arbeiten in der Landwirtschaft

(485.000), im Agrargroßhandel (62.710), im Handwerk (499.000), in der

Ernährungsindustrie (638.831), im Lebensmitteleinzelhandel (1.300.000), im

Lebensmittelgroßhandel (268.726) und im Gastgewerbe (1.856.000). Letzteren hatte

Corona besonders hart getroffen. Durch die daraus resultierenden massiven

Einschränkungen, Unsicherheiten, finanziellen Einbußen und rechtlichen

Einstellungshemmnissen hat die Branche laut des Deutschen Hotel- und

Gaststättenverbands (DEHOGA) in der Spitze rund 15 Prozent ihrer

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und zahlreiche Minijobber:innen

verloren. Mittlerweile erholt sich die Branche wieder.