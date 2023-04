UBS könnte Credit-Suisse-Vermögensverwaltung in Indien behalten

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die UBS erwägt laut Kreisen, die Indien-Vermögensverwaltung der Credit Suisse (CS) nach dem Zusammenschluss zu behalten. Dies habe der Chef der globalen Vermögensverwaltung der UBS, Iqbal Khan, angedeutet, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Khan habe in den vergangenen Wochen in Singapur CS-Mitarbeiter getroffen, hieß es in dem Bericht. Die Überlegungen seien noch nicht endgültig, sagten die Personen. Die beiden Großbanken lehnten eine Stellungnahme ab.