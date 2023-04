Wirtschaft Gesetzentwurf zur Cannabis-Legalisierung soll noch im April stehen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der erste Gesetzentwurf für die teilweise Legalisierung von Cannabis in Deutschland soll noch im April vorgelegt werden. Das kündigte Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) am Mittwoch bei der Vorstellung neuer Eckpunkte in der Bundespressekonferenz an.



Demnach geht es dabei um den privaten Konsum sowie den gemeinschaftlichen, nicht-gewinnorientierten Eigenanbau. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte unterdessen zur Begründung, dass die bisherige Cannabis-Kontrollpolitik "gescheitert" sei. "Das Ziel ist ganz klar, dass wir beim Cannabiskonsum mehr Sicherheit bieten wollen."