ISM-Studie Chancen des UNESCO Weltdokumentenerbes für die touristische Wertschöpfung (FOTO)

Stuttgart (ots) - Erstmals haben zwei Professoren der International School of

Management (ISM) eine Studie zur weltweiten räumlichen Verteilung des UNESCO

Weltdokumentenerbes "Memory of the World" (MoW) durchgeführt. Dieses

Weltdokumentenerbe gehört zu den drei globalen UNESCO-Initiativen, die gemeinsam

die Bewahrung des kulturellen Erbes der Menschheit zum Ziel haben. Professor Dr.

Peter Dippon und Professor Dr. Andreas Helferich stellen in ihrer Analyse fest:

Das Weltdokumentenerbe wird global noch zu wenig wahrgenommen - und damit auch

das kulturtouristische Potenzial.



Die UNESCO-Konvention zum Schutz des Weltkultur- und Weltnaturerbes wurde 1972

ins Leben gerufen, um bedrohte Kultur- und Naturgüter der Menschheitsgeschichte

besser schützen zu können. Die Aufnahme in die internationale Liste des

Weltkultur- und Naturerbes hat sich zu einem der wichtigsten Qualitätssiegel des

internationalen Tourismus entwickelt.