ENERPARC verkündet Inbetriebnahme seines ersten Photovoltaik-Speicher-Projektes (FOTO)

Hamburg (ots) - Der Photovoltaikentwickler ENERPARC AG aus Hamburg hat sein

erstes Hybridprojekt, bestehend aus einer Photovoltaikanlage und einem

Batteriespeicher, in Büttel, Schleswig-Holstein, ans Netz gebracht. Das Projekt

hatte in der Innovations-Ausschreibungsrunde der Bundesnetzagentur im September

2020 einen Zuschlag erhalten.



Als einer der größten deutschen und europäischen Solarparkentwickler hat

ENERPARC bereits ein Portfolio von weltweit mehr als 600 Solaranlagen mit einer

Leistung von über 4.100 Megawatt erfolgreich ans Netz gebracht - 3.000 Megawatt

davon mit eigenen Solar-Kraftwerken, welche bis 2030 auf 10 Gigawatt ausgeweitet

werden sollen. Nun kommt ein weiterer Meilenstein der Firmengeschichte dazu: Der

erste Batterie-Großspeicher.





Die im 35 Megawatt-Solarpark Büttel verbaute Batterie besitzt eine Kapazität von8 Megawattstunden, was etwa dem Verbrauch einer vierköpfigen Familie entspricht,und kann mit über 12 Megawatt be- und entladen werden. Das Batteriesystem selbstist in sechs 40-Fuß-Containern untergebracht und ist in Deutschland eine dergrößten verbauten Batterien in Kombination mit einer Freiflächensolaranlage."Dieses skalierbare Hybridprojekt unterstreicht unsere Position alsInnovationsführer in der Freiflächen-Solarbranche. Wir machen es möglich, dassder Großspeicher zusammen mit dem Solarpark ein zentraler Baustein für dieEnergiemärkte von morgen ist. Auch für institutionelle Investoren sind solcheSpeicherprojekte die effektivste Art, CO2-neutral zu werden. Wir freuen unsdaher auch, schon bald drei weitere PV-Speicheranlagen ans Netz bringen zukönnen." , so Christoph Koeppen, CEO und Vorstandsvorsitzender der ENERPARC AG.Der Vorteil eines Batterie-Großspeichers ist, dass dieser Ertragsspitzen in derMittagszeit aufnehmen und diese an späten Abend- oder in frühen Morgenstundenabgeben kann. Somit wird eine gleichmäßigere Einspeisung über den Tag ermöglichtund zur Entlastung der Netze beigetragen. Doch nicht nur für die Netzbetreiber,sondern auch für Großindustrien und andere Power Purchase Agreement-Abnehmer istdies ein interessanter Aspekt. So hat ENERPARC bereits im April 2022 über einfür diese Hybridanlage in Büttel abgeschlossenes Power Purchase Agreementberichtet. Dieses wurde mit Axpo Deutschland abgeschlossen und beinhaltet einBaseload-Band an den Abnehmer. Die Strukturierung der volatilen Einspeisungübernimmt hierbei die ENERPARC-Handelstochter Sunnic Lighthouse GmbH(https://www.sunnic.de/) .