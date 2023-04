Baierbrunn (ots) - Die Wort & Bild Verlagsgruppe verstärkt ihre Reihen mit Prof.

Dr. med. Kai Kolpatzik, der ab April die neu geschaffene Position des Chief

Scientific Officer (CSO) übernimmt und Teil der Geschäftsleitung des

Gesundheitsmedienhauses wird. Zuvor leitete der 53-jährige Arzt und

Gesundheitswissenschaftler seit 2009 die Abteilung Prävention im

AOK-Bundesverband inklusive des Bereichs der betrieblichen Gesundheitsförderung

und der Selbsthilfeförderung.



Andreas Arntzen , Vorsitzender der Geschäftsführung der Wort & Bild

Verlagsgruppe: "Wir freuen uns darauf, mit dem renommierten Wissenschaftler und

Gesundheitsexperten Kai Kolpatzik an der Transformation unserer Verlagsgruppe zu

arbeiten und im dynamischen Gesundheitsmarkt neue Impulse zu setzen. Mit der neu

geschaffenen Position des Chief Scientific Officer verstärken wir das seit

Jahrzehnten kultivierte Wissenschafts-Know-how in unserem Haus noch weiter und

tragen so unserer großen Verantwortung in Sachen Gesundheitsaufklärung breiter

Bevölkerungskreise Rechnung."





Prof. Dr. med. Kai Kolpatzik : "Seit Jahren widme ich mich den verschiedenstenThemen im Spannungsfeld von Medizin und Gesundheit, immer auf der Suche nach dergrößten Wirkung, um die Gesundheit und die Lebensqualität der Menschen zuverbessern und zu steigern. Kern meiner Arbeit ist der Grundsatz 'BringingEvidence into Practice'. In dieser Aufgabe der laienverständlichen Vermittlungder Evidenz von gesundheits- oder krankheitsbezogenen Fragestellungen und Themenbesteht eine große Synergie und Gemeinsamkeit mit dem Wort & Bild Verlag. Unddiesen Ansatz gilt es, in Deutschland weiter auszubauen und näher an dieMenschen zu bringen."Über Prof. Dr. med. Kai KolpatzikProf. Dr. med. Kai Kolpatzik, MPH, EMPH, ist Arzt undGesundheitswissenschaftler. Nach dem Medizinstudium in Hamburg, Kanada und derSchweiz arbeitete er als Assistenzarzt in der Chirurgie in Krankenhäusern inFreiburg und am Bodensee. Stationen in der Gesundheitswissenschaft waren dieUniversität Bielefeld - mit Abschluss Master of Public Health und EuropeanMaster of Public Health - und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf,bevor er 2004 seine Tätigkeit im AOK-Bundesverband als ärztlicher Berater derAOK aufnahm. Von 2009 bis März 2023 leitete er die Abteilung Prävention imAOK-Bundesverband inklusive des Bereichs der betrieblichen Gesundheitsförderungund der Selbsthilfeförderung. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen auf derPrävention und Gesundheitsförderung, Gesundheitskompetenz, Ernährungskompetenz,Gesundheitskommunikation, Planetary Health und Climate Change, Umweltmedizin,Nachhaltigkeit und Gesundheit, digitale Gesundheit sowie Public Health Policy.In diesen Bereichen ist er Autor zahlreicher zentraler Studien undPublikationen. Seit 2019 ist er CEO des Instituts für Digitale Gesundheit gGmbHin Berlin, seit 2021 Honorarprofessur für Digital Health und Public HealthPolicy an der SRH Hochschule für Gesundheit in Gera und seit 2021stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Gesundheit.