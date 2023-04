BG BAU Schon im Frühjahr vor der Sonne schützen (FOTO)

Berlin (ots) - Die Tage sind noch kühl, doch die Sonnenstunden nehmen zu. Damit

steigt auch die Belastung durch ultraviolette Strahlung. Die

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) klärt über richtiges Verhalten

beim Arbeiten in der Frühlingssonne auf und unterstützt ihre

Mitgliedsunternehmen dabei, die richtigen Schutzmaßnahmen vorzubereiten und

umzusetzen.



Bereits im Frühjahr können die ultravioletten Strahlen (UV-Strahlen) so stark

sein, dass sie die Haut gefährden. "Auch Sonnenbrände kommen im April schon

vor", sagt Bernhard Arenz, Leiter der Hauptabteilung Prävention der BG BAU.

"Dass die Sonne nur schädigt, wenn es heiß ist, ist leider ein weit verbreiteter

Irrtum. Gerade auch jetzt ist für die Haut eine kritische Zeit. Nach einem

grauen Winter treibt es die Menschen häufiger ins Freie, doch auch im April ist

die Sonne oft schon so kräftig, dass die Haut dadurch Schaden nimmt." Rötung und

Sonnenbrand sind Zeichen dafür, dass die Belastung schon deutlich zu hoch war.

Dadurch altert die Haut schneller und langfristig kann dadurch Hautkrebs

entstehen.