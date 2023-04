Sparerinnen und Sparer sorgen sich um den Wert ihrer Ersparnisse (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Der Begriff Realzins ist nicht allen geläufig

- Die Sparweltmeister sparen weiter fleißig

- Immobilien als Inflationsschutz



Viele Sparerinnen und Sparer erwarten weiterhin steigende Preise und sorgen sich

um den Wert ihrer Ersparnisse. Die meisten lassen sich nicht davon abhalten,

auch weiterhin zu sparen und sind sich sicher, dass ihr Sparverhalten

Auswirkungen auf ihre finanzielle Zukunft hat. Dies sind die Ergebnisse aus dem

aktuellen Anlegerbarometer von Union Investment, einer repräsentativen

Online-Befragung von gut 1.000 Menschen in Deutschland, die in privaten

Haushalten über Finanzen entscheiden.





Seit über einem Jahr leben die Menschen mit steigenden Preisen undRekord-Inflation. Dass dies so weiter geht, erwarten immer noch die meistenBefragten (79 Prozent). Allerdings ist ihr Anteil im Vergleich zum zweitenQuartal 2022, wo fast alle (98 Prozent) dieser Meinung waren, um 19Prozentpunkte gesunken. 13 Prozent sind der Meinung, dass die Preise konstantbleiben werden. Dies glaubte vor knapp einem Jahr praktisch niemand. "Es scheintals ob sich die Menschen an die hohe Inflationsrate gewöhnt hätten oder für sicheine Lösung gefunden haben, damit umzugehen", kommentiert Kerstin Knoefel,Leiterin des Segments Privatkunden bei Union Investment, die Ergebnisse desAnlegerbarometers. Unter den Befragten, die mit weiter steigenden Preisenrechnen, sorgen sich drei Viertel (76 Prozent) um den Wert ihrer Ersparnisse.Der Begriff Realzins ist nicht allen geläufigDie stark gestiegenen Sorgen könnten auch damit zusammenhängen, dass das ThemaRealzinsen eine immer größere Bedeutung bekommt. Zwei Drittel der Befragten (66Prozent) haben schon einmal den Begriff Realzins gehört. Unter ihnen glauben 23Prozent, dass sie genau beschreiben können, was damit gemeint ist. 54 Prozentwissen allerdings nur grob Bescheid, was dahinter steckt und 21 Prozent könnenden Begriff überhaupt nicht erklären. Auch wenn das Wissen um den Realzins nichtimmer vorhanden ist, sind sich immerhin 60 Prozent der Befragten sicher, dassdie Inflationsrate ihre Zinsgewinne auffressen wird. Nur knapp ein Viertel (27Prozent) geht davon aus, dass sich die Inflationsrate und ihre Zinsgewinneausgleichen. "In der aktuellen Situation ist es in der Tat so, dass Sparerinnenund Sparer, die zinsbasiert sparen, eine negative Realrendite einfahren. Daherist es umso wichtiger, sich dessen bewusst zu sein und bei der Geldanlageentsprechend zu handeln", meint Knoefel.Die Sparweltmeister sparen weiter fleißigTrotz der Sorgen um den Werterhalt der eigenen Geldanlagen werden die meistenBefragten dem Ruf des "Sparweltmeisters Deutschland" gerecht und sparen weiter