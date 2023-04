Zukunft gestalten Stadtwerke Wedel kommunizieren Strategie mit Big Picture (FOTO)

Hamburg/Wedel (ots) - In einem immer härteren Wettbewerbs- und Kostenumfeld

haben die Stadtwerke Wedel (STW) ihre Unternehmensstrategie neu justiert und

setzen in diesem Zusammenhang verschiedene Maßnahmen um, um sich zukunftsfähig

aufzustellen. Ein wichtiger Aspekt dabei: Die Weiterentwicklung bestehender

Fachkräfte, um diese langfristig an das Unternehmen zu binden. In enger

Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung E1 und den Kommunikationsexperten

von Big Pictury entwickelten die Wedeler ein Big Picture für die interne und

externe Kommunikation, welches den Mitarbeiter:innen die Unternehmensstruktur

transparent und einfach aufzeigt und somit das Verständnis für die einzelnen

Rollen im Unternehmen schärft.



Hintergrund: Ein zukunftsorientiertes Unternehmen mit Tradition