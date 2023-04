Der DAX kann sich heute erneut zu den Hochs vom Dienstag und damit in die unmittelbare Nähe der Jahreshochs aufschwingen. Da aus den USA gemischte Vorgaben und weiterhin Zurückhaltung vor den nächsten Wirtschaftsdaten herrschte, dürfte dies auch zunächst der Deckel im Markt sein. Genau so kommentierte es unser Händler Daniel, der auf die US-Daten heute, in Form der US-Verbraucherpreise, genauer eingeht.

Insgesamt bewegt sich der DAX damit in einer weiterhin engen Handelsspanne von rund 100 Punkten pro Tag. Ob der Termin der Verbraucherpreise heute 14.30 Uhr einen größeren Ausbruch zeigen wird? Genau dies erwarten nun viele Marktteilnehmer und halten sich entsprechend im Vorfeld zurück.

Zurückhaltung ist auch das Thema bei den Produkten von Tupperware. Der Online-Verpackungsspezialist hatte ein Revival in der Coronazeit erlebt mit starken Aktienkurssteigerungen, doch steht nun wieder auf dem Kurslevel von 2019. Allein in diesem Jahr verlor der Wert rund 70 Prozent und ist vom Geschäftsbetrieb her nahe einer Insolvenz. Denn Gewinne werden nicht erwirtschaftet und große Kooperationspartner in der Offline-Welt fehlen.

Wir blicken genauer auf die Entwicklung, die einzelnen Regionen und deren Umsätze.

Bei den Regionen ist der zweite Wert, die Tencent sehr stark eingeschränkt. Bestellungen sind vorrangig in China möglich, sodass eine gewisse Abhängigkeit besteht. Dies gilt auch für die Beteiligungen des Internetgiganten, welcher an SNAP in den USA und weiteren Unternehmen Aktien hält. Nun sind die eigenen Aktien jedoch Thema, nachdem der Großaktionäre seine Wertpapiere transferieren möchte. Was steckt dahinter und wie reagiert der Kurs darauf?

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.

