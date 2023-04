BARCLAYS stuft Traton auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Traton vor dem am 2. Mai erwarteten Quartalsbericht von 25 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das abgelaufene Quartal sollte erneut solide für die Lkw-Holding von VW verlaufen sein, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Volumina entwickelten sich in Richtung des Jahresumsatzziels und auch das bereinigte operative Quartalsergebnis im Kerngeschäft sollte innerhalb der Jahresziel-Spanne liegen. Daher dürfte Traton die eigenen Prognosen für 2023 bestätigen. Das neue Kursziel beinhalte nun allerdings unter anderem einen höheren Konglomerats- und Liquiditätsabschlag als zuvor./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2023 / 13:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,78 % und einem Kurs von 18,85EUR gehandelt.