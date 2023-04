"Superblasen" auf dem Aktienmarkt unterscheiden sich von typischen Bullen- und Bärenmärkten, so Grantham. Das bedeute, dass wahrscheinlich eine weitere schmerzhafte Phase bevorstehe.

Die Blase am Aktienmarkt werde erst zur Hälfte geplatzt sein, wenn die Fed beginnt die Zinsen zu senken, glaubt Jeremy Grantham. "Die meisten Rückgänge in diesen großen Bärenmärkten finden erst nach der ersten Zinssenkung statt. Sagen Sie mir also, wann die erste Zinssenkung ansteht, und ich werde Ihnen sagen, wann die zweite Hälfte des Schmerzes beginnt", so Grantham in einem Interview mit The Investor's Podcast.