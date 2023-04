Fazit:

Grundsätzlich müsste TAG Immobilien mindestens über 8,85 Euro zulegen, damit Aufwärtspotenzial an 10,00 und 11,29 Euro freigesetzt werden kann. Wer Long-Interesse in diesem Szenario bekundet, könnte beispielshalber auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB56NR zurückgreifen. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Fall auf insgesamt 180 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 0,61 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte wegen der anhaltend hohen Volatilität jedoch das Niveau von vorläufig 7,90 Euro nicht überschreiten, woraus sich ein Stopp-Kurs von 0,27 Euro ergeben würde.