FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Quartalszahlen des Lkw- und Busherstellers Volvo haben am Mittwoch der gesamten Nutzfahrzeugbranche in Europa kräftige Aufwärtsimpulse verliehen. Dass die Schweden im ersten Quartal mehr umsetzten und verdienten als am Markt erwartet, trieb nicht nur die B-Aktien von Volvo an.

Während die B-Aktien von Volvo in Stockholm um die Mittagszeit um 7,6 Prozent auf 209,10 schwedische Kronen hochsprangen, profitierten hierzulande Daimler Truck und Traton , die im Mai ihre eigenen Quartalsbilanzen vorlegen werden. Daimler Truck gewannen an der Dax -Spitze 3,6 Prozent auf 29,75 Euro. Im SDax der kleineren Werte waren die Papiere der Lkw-Holding von VW Favorit mit plus 6,2 Prozent auf 18,80 Euro. In Italien stiegen die Aktien der kleineren Iveco um 1,9 Prozent auf 8,094 Euro.