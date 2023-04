Seit nunmehr einem Kursniveau von 142,64 US-Dollar aus September 2021 hält sich Catalent in einem Abwärtstrend auf und fiel hierbei bis Ende letzten Jahres auf 40,69 US-Dollar zurück. Nach einem Mehrfachboden in diesem Bereich drehte der Trend, Catalent konnte infolgedessen auf 74,49 US-Dollar im laufenden Abwärtstrend zulegen. Seit Anfang Februar konsolidiert der Wert zur Unterseite in einer mutmaßlich bullischen Flagge aus und etablierte hierbei um 60,90 US-Dollar einen hoffnungsvollen Doppelboden. Nun muss für ein Kaufsignal nur noch eine erfolgreiche Auflösung der Flagge erfolgen.

Positive Auflösung erwartet