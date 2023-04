UBS belässt Deutsche Post auf 'Buy' - Ziel 51 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die Umsätze im Expressgeschäft dürften sich als robuster erweisen, als es der Markt derzeit erwarte, schrieb Analyst Sebastian Vogel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wenn sich die Konjunktur erhole, sollte sich dies in erhöhter Profitabilität niederschlagen./mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2023 / 20:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2023 / 20:16 / GMT

Die Deutsche Post Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 42,36EUR gehandelt.



