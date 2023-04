Neuaufnahme von MS-Patienten in USA gestoppt - Kurseinbruch

(neu: weitere Analystenstimme, Zahl der Studienteilnehmer und Aktienkurs)

DARMSTADT (dpa-AFX) - Schlechte Nachrichten für den Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck KGaA : Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat die Aufnahme neuer Patienten für eine Behandlung mit dem Multiple-Sklerose-Mittel Evobrutinib im Rahmen der abschließenden klinischen Prüfung (Phase III) ausgesetzt. Grund sei der Verdacht auf Leberschädigung durch das Mittel, teilte Merck am Mittwoch in Darmstadt mit. Der Konzern will die Studienergebnisse aber weiter im vierten Quartal veröffentlichen. Die Aktie stand am Mittag mit fast 7 Prozent Minus am Dax -Ende.

Das Kursniveau markierte den tiefsten Stand seit Oktober 2022. Laut JPMorgan-Analyst Richard Vosser ist mit dem Kursrutsch der Marktwert von Evobrutinib komplett ausgepreist. Er hält die Reaktion der Anleger für "angemessen", da es durch die Bedenken der FDA in Zukunft Probleme bei der Zulassung des Medikaments in den USA geben könne. Dafür spricht seiner Meinung nach auch, dass es beim Pharmakonzern Sanofi bei dem von ihm entwickelten Mittel zu ähnlichen Problemen gekommen sei. Außerdem gebe es bereits gute Medikamente gegen Multiple Sklerose am Markt.