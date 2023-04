Madrid weist katalanische Pläne für Unabhängigkeitsreferendum zurück

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Zentralregierung hat neue Pläne der Region Katalonien zur Abhaltung eines Unabhängigkeitsreferendums zurückgewiesen. "Mit Ministerpräsident (Pedro) Sánchez wird es kein Referendum über die Selbstbestimmung in Katalonien geben", erklärte Finanzministerin María Jesús Montero am Mittwoch vor Journalisten in Madrid. Die katalanische Regierung von Ministerpräsident Pere Aragonès müsse sich an die Verfassung halten, betonte sie.

Aragonès hatte am Dienstag in Barcelona angekündigt, man werde in Abstimmung mit verschiedenen Gesellschaftssektoren einen Vorschlag "zur Lösung des katalanischen Grundproblems" erarbeiten, den man Madrid spätestens Anfang 2024 vorlegen wolle. Ziel sei eine Volksabstimmung wie im kanadischen Québec - wo zuletzt 1995 das "Nein" knapp gewann. "Niemand ist mit der festgefahrenen Situation in Katalonien zufrieden, der Konflikt geht weiter", sagte Aragonès.