FSD Pharma kündigt Pläne zur Ausgliederung einer Tochtergesellschaft als Ausschüttung an die Aktionäre an; eine Aktionärsversammlung wurde für 29. Juni 2023 anberaumt

Toronto, 12. April 2023 / IRW-Press / - FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) („FSD Pharma“ oder das „Unternehmen“) – ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dem Aufbau eines Portfolios von innovativen Vermögenswerten und Biotechnologielösungen zur Behandlung von herausfordernden neurodegenerativen Erkrankungen sowie Entzündungs- und Stoffwechselerkrankungen widmet – freut sich bekannt zu geben, dass eine Ausgliederungstransaktion im Zuge eines Arrangement-Plans (der „Arrangement-Plan“) nach dem Gesetz über Kapitalgesellschaften der Provinz Ontario (Business Corporations Act) (die „Ausgliederungstransaktion“) geplant ist, wonach die Aktien seiner noch zu gründenden hundertprozentigen Tochtergesellschaft („Pubco“) in eine unabhängige börsennotierte Gesellschaft ausgegliedert werden. Die Ausgliederungstransaktion, die voraussichtlich im Juli 2023 abgeschlossen wird, soll das Unternehmen in die Lage versetzen, sich verstärkt auf die Entwicklung seiner Kern-Assets und auf die Maximierung des Unternehmenswertes zu konzentrieren.

Alle Aktionäre des Unternehmens (die „Aktionäre“) werden zum Ausschüttungsdatum (das „Ausschüttungsdatum“) ihre Anteile am Aktienkapital des Unternehmens (alle Aktien mit Mehrfachstimmrecht der Klasse A und Aktien mit nachrangigem Stimmrecht der Klasse B gelten jeweils als „FSD-Aktie“) gegen die gleiche Anzahl bestehender Aktien des Unternehmens (sowohl für die Aktien mit Mehrfachstimmrecht der Klasse A als auch für die Aktien mit nachrangigem Stimmrecht der Klasse B gelten identische Bedingungen) plus Stammaktien aus dem Aktienkapital von Pubco (jeweils eine „Pubco-Aktie“) anteilsmäßig eintauschen. Pubco wird nur über eine Klasse von Aktien verfügen.

Die Aktionäre müssen zum Zeitpunkt der Ausschüttung im Besitz von FSD-Aktien sein, um sich für den Erhalt von Pubco-Aktien im Rahmen der Ausschüttung zu qualifizieren. FSD Pharma wird zu gegebener Zeit weitere Einzelheiten zum Ausschüttungstermin bekannt geben.

Im Anschluss an die Ausgliederungstransaktion bleibt die Notierung der Aktien von FSD Pharma im NASDAQ Stock Market und an der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) weiterhin aufrecht. Im Anschluss an die Ausgliederungstransaktion wird Pubco in allen Provinzen Kanadas, in denen FSD Pharma als ein sogenannter „Reporting Issuer“ (meldepflichtiger Emittent) auftritt, ebenfalls zu einem „Reporting Issuer“, um ein „Reverse Takeover“ mit einem noch zu bestimmenden Unternehmen vollziehen zu können.