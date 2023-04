The Customization Group stellt sich vor die Picanova Gruppe, führend im Bereich Mass Customization benennt sich um (FOTO)

Köln (ots) - Die Picanova Group, bekannt als Weltmarktführer für individuelle

Wanddekoration, heißt ab sofort The Customization Group. Diese strategische

Umbenennung spiegelt das signifikante Wachstum, die Diversifizierung und die

Expansion des Unternehmens in neue Vertriebskanäle und Produkte wider, darunter

Textilien, Bekleidung, Papierwaren und Accessoires.



Als globaler E-Commerce-Marktführer für personalisierte On-Demand-Produkte

betreibt The Customization Group weltweit fünf Produktionsstätten, die täglich

über 500.000 personalisierte Produkte herstellen können. Das Unternehmen

beschäftigt weltweit mehr als 1000 Menschen und bietet individuell

zugeschnittene, auf Innovation und Spitzentechnologie basierende B2B- und

API-Lösungen an.