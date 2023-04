FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktienbörsen in Europa haben mit Gewinnen auf die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten reagiert. Der deutsche Leitindex Dax zog am Mittwoch nach der Bekanntgabe der Daten für März auf bis zu 15 827 Punkte an und erreichte damit ein neues Jahreshoch. Zuletzt lag der Dax 0,79 Prozent im Plus bei 15 778,90 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,62 Prozent auf 4360,04 Punkte.

Die US-Inflationsrate hatte im März einen Wert von 5,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat erreicht und fiel damit etwas niedriger als von Analysten erwartet aus. Die Kernrate - also ohne stark schwankende Bestandteile wie Energie und Lebensmittel gerechnet, zog um 5,6 Prozent an und damit so stark wie am Markt gedacht. Niedrigere Inflationsraten könnten bedeuten, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen nicht so schnell und stark anhebt wie zuvor erwartet, was die Aktienmärkte tendenziell stützt./men/jha/