WOOFi ist optimistisch in Bezug auf Layer 2-Technologie und nimmt am Hong Kong Web3 Festival teil

HONGKONG, 12. April 2023 /PRNewswire/ -- WOOFi, eine der Top 15 DEXs nach Handelsumsatz in den letzten 24 Stunden und eines der 30 meistgenutzten Protokolle im gesamten DeFi-Bereich, nimmt am Rande des Hong Kong Web3 Festivals die Bühne ein und spricht über die optimistischen Aussichten von Layer-2-Netzwerken, die auf Ethereum basieren, als Ergebnis des Shanghai-Upgrades und des zunehmenden Interesses der Investoren.

Das Gipfeltreffen, an dem Branchenführer, führende Handelsinstitutionen, Banken für digitale Währungen, Börsen, Depotbanken, Investmentbanken und Aufsichtsbehörden teilnehmen werden, wird sich mit den neuesten Trends und Visionen für die Zukunft des Bereichs der digitalen Vermögenswerte aus der Perspektive institutioneller Händler befassen. Das Web3-Festival in Hongkong, zu dem mehr als 10 000 Teilnehmer erwartet werden, befasst sich mit weiteren Themen aus dem Web3-Bereich, darunter Blockchain, Metaverse, NFTs und Fintech.

„Das Shanghai-Upgrade wird einer der Treiber von DeFi- und Layer 2-Projekten sein. Mehrere hochkarätige Projekte werden in den nächsten Monaten in Betrieb gehen, darunter Base, zkSync Era, Polygon zkEVM, Scroll und Linea. Dies wird die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich lenken und Kapital anziehen.

Die optimistische Stimmung ist auch mit dem wachsenden Interesse an der Branche aufgrund ihrer Open-Source-Software, schnellen Innovationen und ständigen Wachstums verbunden. Wir freuen uns auch über das große Interesse von Investoren in der Region und darüber, dass WOOFi am Schnittpunkt dieser Entwicklungen steht", so Feng in einer Erklärung.

Vor der offiziellen Eröffnung des Hongkong Web 3 Festivals sagte der Finanzminister von Hongkong, Paul Chan, bereits, dass trotz der hohen Volatilität auf den Kryptomärkten jetzt der richtige Zeitpunkt sei, um die Einführung von Web 3 in der Region voranzutreiben.

Inzwischen sind laut Feng kaum neun Monate vergangen, seit WOOFi als erster DEX mit Hilfe der hochmodernen Stargate-Technologie Cross-Chain-Swaps mit nur einem Mausklick durchgeführt hat. Er fügte hinzu, dass die DEX mehr als 100.000 kettenübergreifende Transaktionen überwacht hat, auf sechs Ketten angewachsen ist und den Händlern unzählige Stunden erspart hat, die andernfalls durch den mühsamen Prozess des manuellen Bridgings verloren gegangen wären.

