NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften nach der Bekanntgabe der jüngsten US-Inflationszahlen am Mittwoch mit festerer Tendenz eröffnen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,5 Prozent höher bei 33 860 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 wird 0,9 Prozent im Plus erwartet. Im späten Handel wird das mit Spannung erwartete Protokoll der letzten US-Notenbanksitzung veröffentlicht, das neue Aufschlüsse über die weitere US-Geldpolitik geben könnte.

Die hohe Inflation in den USA schwächte sich im März stärker als erwartet ab. Die Verbraucherpreise kletterten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,0 Prozent. Das ist der niedrigste Anstieg seit Mai 2021. Im Februar hatte die Rate noch bei 6,0 Prozent gelegen.