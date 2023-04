Spiro, die globale Agentur für Markenerlebnisse, blickt zum ersten Jahrestag auf Ergebnisse, Erfolge und Auszeichnungen zurück

Spiro wurde im März 2022 als Teil des GES Collective ins Leben gerufen, um Marken dabei zu helfen, sich an das NEW NOW oder die durch die COVID-19-Pandemie ausgelöste Entwicklung der Veranstaltungsbranche anzupassen. Spiro hilft seinen Kunden, eindrucksvolle Erlebnisse zu schaffen, die über die traditionellen Medien hinausgehen und Zielgruppen dort vereinen, wo sie sich aufhalten.

LAS VEGAS, 12. April 2023 /PRNewswire/ -- Spiro, die globale Erlebnisagentur für das NEW NOW, hatte ein bahnbrechendes erstes Geschäftsjahr, in dem sie zahlreiche hochkarätige Auszeichnungen erhielt und sich als Branchenführerin und Spitzenkandidatin in mehreren anderen wichtigen aufkommenden Preiskategorien etablierte.

Die Anstrengungen von Spiro, sowohl für seine eigenen Kunden als auch für die Veranstaltungsbranche im Allgemeinen, haben in ihrem ersten Jahr eine beeindruckende Liste von Preisen und Auszeichnungen hervorgebracht. Kürzlich wurde Spiro in die engere Auswahl für den „Campaign's Global Agency of the Year Award" aufgenommen und ihre Arbeit wurde mit dem „EXHIBITOR Best in Show Award" von Caterpillar auf der International Consumer Electronics Show ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde Spiro in die Listen „Top 200 Marketing Agencies of 2023" von Chief Marketers sowie „Fab 50" und „Top 100 IT" für 2022 von Event Marketers aufgenommen. Bei der Preisverleihung in Dubai im vergangenen Dezember wurde Spiro außerdem mit dem begehrten Titel „Campaign Middle East Start-Up Agency of the Year 2022" ausgezeichnet.

„Diese Auszeichnungen sind ein echtes Zeugnis für das Team, das wir zusammengestellt haben, und für unsere kontinuierlichen Anstrengungen, die Branche voranzubringen", sagte Jeff Stelmach, Global President von Spiro. „Wir sind stolz auf das, was wir in unserem ersten Jahr erreichen konnten, indem wir unsere Kunden als Autorität in ihren jeweiligen Bereichen positionieren und anderen Marketing-, Branding- und Event-Fachleuten dabei helfen, fortlaufende Branchenänderungen zu bewältigen."

Spiro hat mehrere Initiativen ins Leben gerufen, um ihre Community zu erweitern und sich als globale Markenerlebnisagentur für das NEW NOW zu etablieren. Dazu gehören die Einführung von n•Spiro, ihr Thought-Leadership-Programm, ihre Zusammenarbeit mit CBSNews.com als Innovation & Disruption Leader sowie verschiedene Beiträge in Branchenpublikationen.

Weitere Informationen über Spiro, ihre Erfolge im ersten Jahr und das n-Spiro Thought Leadership Program finden Sie auf ThisIsSpiro.com.

Informationen zu Spiro

Spiro, Teil des GES-Kollektivs, ist die globale Markenerlebnisagentur für das NEW NOW. Wir schaffen globale Veranstaltungen und Erlebnisse, die die Art und Weise, wie Menschen miteinander verbunden sind, neu definieren, und wir bringen sie über integrierte physische, digitale, mobile und hybride Medien zum Leben. In Zusammenarbeit mit einigen der renommiertesten Marken der Welt sind die Strategen, Schöpfer, Innovatoren, Macher, Vermarkter und Spezialisten von Spiro versiert in den Bereichen Analyse und strategisches Veranstaltungsmanagement, kreatives Design und Produktion. Gemeinsam bieten wir wirkungsvolle Erlebnisausstellungen, Konferenzen und Veranstaltungen, Produkteinführungen, Sponsoring-Aktivitäten und Pop-ups für Verbraucher, die die Zielgruppen vereinen – wo immer sie sich befinden.

Medienkontakt:

Ashley Serafin

aserafin@thisisspiro.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2051731/Brand_experience_agency_celebrates_first_anniversary.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1774232/Spiro_Part_Of_The_GES_Collective_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/spiro-die-globale-agentur-fur-markenerlebnisse-blickt-zum-ersten-jahrestag-auf-ergebnisse-erfolge-und-auszeichnungen-zuruck-301795336.html