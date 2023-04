US-Anleihen legen nach US-Preisdaten deutlich zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch nach der Veröffentlichung von Preisdaten in den USA deutlich gestiegen. Im Gegenzug ging es mit den Renditen nach unten, als die US-Regierung für März einen unerwartet starken Rückgang der Inflationsrate meldete.

Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte im frühen Handel um 0,50 Prozent auf 115,95 Punkte zu. Die Rendite von zehnjährigen Staatsanleihen fiel auf 3,36 Prozent.