Goldpreis mit neuem Jahreshoch! Was ist da los?

Der Goldpreis ist am Donnerstag den dritten Handelstag in Folge gestiegen, nachdem unerwartet niedrige US-Inflationsdaten zur Wochenmitte Wetten auf eine baldige Zinspause der US-Notenbank ausgelöst hatten. Investoren gehen offenbar davon aus, dass die Fed die Leitzinsen noch einmal anheben wird, bevor sie eine Pause einlegt, berichtet der US-Nachrichtensender CNBC. Verstärkt wird diese Einschätzung durch schwächere US-Erzeugerpreise und enttäuschende US-Arbeitsmarktdaten.

Alexander Zumpfe, Edelmetallhändler bei Heraeus, erklärte in einer Anlegernotiz: "Der Preis für Gold hat am Donnerstagnachmittag ein neues Jahreshoch erreicht und wurde in der Spitze bei 2045,70 USD je Unze gehandelt. Dieser Anstieg ist auf schwächere US-Produzentenpreise sowie enttäuschende US-Arbeitsmarktdaten zurückzuführen, die auf eine Abkühlung der US-Konjunktur hindeuten. Diese Wirtschaftsdaten haben den Markt in seiner Einschätzung bestärkt, dass sich der Zinserhöhungszyklus seinem Ende nähert, was Gold – welches selbst keine Zinsen zahlt – für Anleger attraktiv macht."