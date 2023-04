Geht die Goldrallye weiter? Anleger hoffen auf baldige Zinspause!

Alexander Zumpfe, Edelmetallhändler bei Heraeus, erklärte in einer Anlegernotiz: "Als Reaktion auf die jüngsten US-Verbraucherpreise stieg der Goldpreis am Mittwoch um ein Prozent auf 2.028 US-Dollar je Feinunze, bevor er im weiteren Handelsverlauf einen Teil der Gewinne wieder abgeben musste. Die Aussicht auf eine mögliche Verlangsamung der Leitzinserhöhungen durch die Fed wird allgemein als positiver Impuls für den Goldpreis gewertet".

Der Goldpreis ist am Donnerstag den dritten Handelstag in Folge gestiegen, nachdem unerwartet niedrige US-Inflationsdaten zur Wochenmitte Wetten auf eine baldige Zinspause der US-Notenbank ausgelöst hatten. Anleger gehen offenbar davon aus, dass die Fed die Leitzinsen noch einmal anheben wird, bevor sie eine Pause einlegt, berichtet der US-Nachrichtensender CNBC.

Und weiter: "Ob sich diese Erwartungen jedoch bewahrheiten werden, hängt maßgeblich von der Bestätigung konjunktureller Abkühlungsindikatoren ab, wie beispielsweise einer möglichen Verschlechterung der US-Arbeitsmarktsituation."

Am Donnerstagvormittag notiert der Goldpreis leicht höher bei 2.028 US-Dollar je Feinunze. Damit notiert er den dritten Handelstag in Folge über der psychologisch wichtigen Marke von 2.000 US-Dollar. Bis zum Allzeithoch, das am 7. August 2020 bei 2.075,08 US-Dollar je Feinunze erreicht wurde, fehlt damit nicht mehr allzu viel.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralradaktion