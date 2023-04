DAX nach neuem Jahreshoch: Fällt bald die 16.000-Punkte-Marke?

Nachdem der DAX zur Wochenmitte auf den höchsten Stand seit Anfang 2022 geklettert war, dürfte es am Donnerstag wieder ruhiger am deutschen Aktienmarkt zugehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel bei knapp 15.700 Punkten und damit in etwa auf dem Niveau des Schlusskurses vom Mittwoch.

Der DAX hat zu Wochenmitte erstmals seit Januar 2022 wieder die Marke von 15.800 Punkten überschritten. Auslöser waren überraschend niedrige Inflationsdaten aus den USA. Im Handelsverlauf hatte der DAX seine Gewinne aber größtenteils wieder abgegeben. Analyst Edward Moya vom Broker Oanda begründete dies damit, dass die Inflation aber immer noch zu hoch sei und die Märkte bereits "aggressive" Zinssenkungen der US-Notenbank eingepreist hätten.

Zudem hielten sich die Anleger mit neuen Aktienkäufen noch zurück und warteten erst die anstehenden Geschäftszahlen großer US-Banken ab, so Moya. Am Freitag lassen sich mit JPMorgan, Wells Fargo und der Citigroup drei Großbanken in die Bücher schauen.

Ist die Zeit der Megatrends vorbei? Diese Aktien zeigen: NEIN. Man muss nur wissen, wo man sie findet. HIER KLICKEN UND MEHR ERFAHREN

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion