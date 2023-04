Nachbarn können Touristen-Vermietung in Tschechien nicht verhindern

Das Geschäft mit den Ferienwohnungen boomt in der "Goldenen Stadt" an der Moldau nach einer Unterbrechung durch die Corona-Pandemie wieder. Kritiker wenden ein, dass der Wegzug der Einheimischen aus dem historischen Zentrum dadurch weiter beschleunigt werde. Im 1. Prager Stadtbezirk leben heute nur noch rund 24 000 Menschen./hei/DP/jha

PRAG (dpa-AFX) - Viele Prag-Touristen mieten für ihre Reise Wohnungen über Plattformen wie Airbnb an. Das Oberste Gericht in Tschechien hat nun entschieden, dass Eigentümergemeinschaften in Mehrfamilienhäusern derartige Kurzzeitvermietungen hinnehmen müssen. Das Geschäft könne nicht durch die mehrheitlich beschlossene Hausordnung verboten werden, teilte ein Sprecher des Gerichts mit Sitz in Brünn (Brno) am Mittwoch mit.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer