Wie auf der PDAC, der größten Minenmesse der Welt in Toronto, gegenüber Goldinvest.de angekündigt, hat der kanadische Goldexplorer Sitka Gold (WKN A2JG70 / CSE SIG) das nächste Bohrprogramm auf seinem RC Gold-Projekt im Yukon angestoßen. Und gleich mit dem ersten Bohrloch stieß man auf zahlreiche, sichtbare Goldkörner!

Das erste Bohrprogramm des Jahres 2023 soll vor allem dazu dienen, mit Erweiterungsbohrungen den offenbar hochgradigeren Teil der Goldlagerstätte Blackjack auszuweiten. Hier hat Sitka bereits eine geschlussfolgerte Ressource von 900.000 Unzen mit 0,83 g/t Gold nachgewiesen. Auch die Eiger-Lagerstätte – 440.000 Unzen mit 0,50 g/t Gold – soll dieses Jahr erweitert werden.

Zwischen Blackjack und Eiger liegt ein 1,5 Kilometer langer, mineralisierter Korridor, der zum größten Teil noch nicht mit Bohrungen untersucht wurde. Hier sieht man beim Unternehmen das Potenzial, die beiden bekannten Lagerstätten mit Goldvererzung – durch die Saddle-Zone hindurch – zu verbinden. Auch dieser Korridor wird bei den Diamantkernbohrungen dieses Jahres im Fokus stehen.

Und dabei hat Sitka mit mit Bohrloch DDRCCC-23-041 auf jeden Fall einen vielversprechenden Anfang gemacht! Bohrloch 41 wurde 160 Meter südlich der Entdeckungsbohrung DDRCCC-21-021 (deshalb Blackjack) abgeteuft und stieß auf die erwartete metasedimentäre Gesteinseinheit mit schwachen Quarz-Sulfid-Adern vom Kragen bis in 184 Meter Tiefe, wo es dann in eine Reihe von schmalen Intrusionszacken und -schwellen mit deutlich erhöhter Aderdichte und sichtbaren Goldvorkommen überging die sich von 232 bis 347 Meter Tiefe in die megakristalline Hauptintrusion fortsetzte. Von 347 bis 438 Meter Tiefe befindet sich eine weitere Zone mit Intrusionsgängen und -schwellen mit einer beträchtlichen Dichte an Quarzsulfiderzgängen, ähnlich wie oben und vergleichbar mit dem Kern der Blackjack Lagerstätte. Auf 438 Metern kreuzte das Bohrloch einen 17 Meter breiten postmineralischen Graben, gefolgt von Intrusivgestein mit variablen Quarz-Sulfid-Adern bis zum Ende des Bohrlochs bei 518,8 Metern.

Was all das bedeutet, erläutert CEO Cor Coe: „Die geologischen Indikatoren, die in unserem ersten Erweiterungsbohrloch des Jahres beobachtet wurden, sind sehr ermutigend. Die in Bohrloch 41 beobachtete Konzentration an Goldkörnern übertrifft bei weitem alles, was wir bisher gesehen haben, und wurde in der Nähe des Beginns eines anscheinend gut mineralisierten Abschnitts angetroffen. In Anbetracht der beeindruckenden visuellen Beobachtungen wird erwartet, dass Bohrloch 41 das, was ein hochgradiger Kern der Goldlagerstätte Blackjack zu sein scheint, weiter in Richtung Osten und in die Tiefe erweitert. Die Bohrungen 2023 auf RC Gold haben einen großartigen Start hingelegt und wir freuen uns auf die bedeutenden Fortschritte, die die diesjährigen Aktivitäten auf dem Projekt bringen sollten.“

