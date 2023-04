Wells Fargo warnt vor heftiger Marktkorrektur: "Sell before … and go away"

Anleger sollten mit einer zehnprozentigen Korrektur beim US-amerikanischen Leitindex in den nächsten drei bis sechs Monaten rechnen, so Christopher Harvey, Aktienstrategie bei Wells Fargo, in einer Kundenmitteilung am Dienstag. Vor Schmerzen am Markt warnt auch der Starinvestor Jeremy Grantham. Er sehe die "Superblase" erst zur Hälfte geplatzt.

Weder die Bankenkrise, die aggressive Zinspolitik der Zentralbanken noch Rezessionsängste konnten dem S&P 500 seit Anfang des Jahres etwas anhaben. Der Index stieg seither um sieben Prozent und steht bei circa 4.100 Punkten. "Durch die Bankenkrise erwarten wir eine wirtschaftliche Misere. Wir sehen eine Rezession im zweiten Halbjahr 2023 kommen", sagte Harvey. Die Mitteilung trägt den Titel: "Sell before May and go away". Der S&P 500 könnte demnach auf 3.700 Punkte stürzen.