Iberostar Group reduziert 24.500 Tonnen CO2 in 2022 und strebt CO2-Neutralität bereits für 2030 an (FOTO)

Palma de Mallorca (ots) -



- Die Iberostar Group veröffentlicht ihren Nachhaltigkeitsbericht "Wave of

Change 2022 Year in Review", in dem sie das Vorwärtskommen ihrer Agenda 2030

im Jahr 2022 aufführt und ihre Hauptziele für 2023 vorstellt.

- Zu den wichtigsten Zielen der mallorquinischen Hotelgruppe gehören die

Verringerung ihres CO2-Fußabdrucks und die Vermeidung von

Lebensmittelabfällen.



Die Iberostar Group, international wegweisend für verantwortungsbewussten

Tourismus, hat ihren CO2-Fußabdruck 2022 um 10 % verringert. Die damit

verbundene Vermeidung von 24.500 Tonnen CO2-Emissionen innerhalb eines Jahres

ist das Ergebnis des ehrgeizigen Plans zur Dekarbonisierung bis 2030. Dieser und

weitere Fortschritte in Sachen Nachhaltigkeit sind Teil des Berichts " Wave of

Change 2022 Year in Review ", den die mallorquinische Hotelgruppe jüngst

vorstellte.





Der Bericht beschreibt einige der ehrgeizigen Pläne des Unternehmens für dasJahr 2023 zur Unterstützung der Kreislaufwirtschaft, zur Förderung des Konsumsvon Fisch und Meeresfrüchten aus verantwortungsvollen Quellen und zurVerbesserung der Gesundheit der Ökosysteme in der Umgebung der Hotels weltweit.Bei der Vorstellung dieses Berichts erklärte Gloria Fluxà, Vizepräsidentin undNachhaltigkeitsbeauftragte der Iberostar Group , dass "die Ergebnisse des Jahres2022 ein Beweis für unser Engagement für einen verantwortungsvollen Tourismussind. Es ermöglicht uns, in unseren Anlagen Werte zu schaffen, gleichzeitig dieQualität und den Kundenservice aufrechtzuerhalten sowie profitabel zu sein. DieFortschritte bei der Erreichung der Ziele unserer Agenda 2030 stellen einenrelevanten und messbaren Schritt unseres Beitrags zu einem wirklichen undspürbaren Wandel der Art und Weise dar, wie wir Tourismus verstehen undschätzen".Weniger Emissionen und weniger LebensmittelabfälleDie Verringerung des CO2-Fußabdrucks um 10 %, die das Hotelunternehmen 2022erreicht hat, war möglich durch den 100-prozentigen Einsatz erneuerbarerEnergien der Hotels in Spanien und Fortschritte bei der Elektrifizierung vondrei Hotels in Montenegro sowie die Reduzierung des Energieverbrauchs um 5 %,was dem Durchschnittsverbrauch von 5.460 spanischen Haushalten im Jahrentspricht.Dank der Einführung künstlicher Intelligenz in den Küchen von insgesamt 20Hotels vermied das Unternehmen 213 Tonnen Lebensmittelabfälle im letzten Jahr -was 533.000 Essen entspricht -, wodurch 916 Tonnen CO2 reduziert werden konnten.Der Erfolg der Initiative erwies sich als so groß, dass das Hotelunternehmenankündigte, das System in allen Hotels der Gruppe vor Jahresende einzuführen.Der Fortschritt ist Teil der Strategie, bis 2030 über die Reduzierung derEmissionen der Scopes 1 und 2 um 85 % und des Scopes 3 um 50 % klimaneutral zuwerden. Der 2022 vorgestellte Fahrplan für die Dekarbonisierung, der von derInitiative Science Based Targets (SBTi) unterstützt wird, entspricht derEmissionsreduzierung, die erforderlich ist, um die globale Erwärmung bis 2050unter 1,5 Grad Celsius zu halten. Die Iberostar Group ist diesem Zeitplaninnerhalb der Branche um 20 Jahre voraus.Mehr als 78 % verantwortungsbewusste Fischerei weltweitEines der Ziele von Iberostar ist es, bis 2025 alle Fische und Meeresfrüchte,die in den Hotels konsumiert werden, zu 100 % nachhaltig zu gewinnen. In diesemZuge hat es das Unternehmen 2022 geschafft, alle in Mexiko angebotenen Fischeund Meeresfrüchte aus verantwortlichen Quellen zu beschaffen, während es inSpanien bereits mehr als 90 % sind. Die Rückverfolgbarkeit der Herkunft vonverantwortungsvollem Fisch steigt somit auf globaler Ebene auf 78 %.Weiterhin verfügt das Unternehmen ebenfalls über verschiedene Hilfsprojekte fürFischereigemeinschaften in den Reisezielen, an denen es tätig ist. Außerdemarbeitet Iberostar daran, diese Initiativen auf weitere Gemeinschaftenauszuweiten. Gegenwärtig gibt es Projekte in Spanien, Mexiko, Peru undBrasilien.Erhalt und Sanierung von Küsten-ÖkosystemenIberostar hat sich vorgenommen, die Gesundheit der Ökosysteme, die ihre Hotelsumgeben, bis 2030 zu verbessern. Zu diesem Zweck beschäftigt das Unternehmen einwissenschaftliches Team, das die Ökosysteme, die die Anlagen desHotelunternehmens umgeben, studiert und schützt.Bisher verfügt Iberostar über drei Mangrovenbaumschulen mit mehr als 14.400Mangroven in der Dominikanischen Republik, vier Küstendünenbaumschulen in Mexikomit 9.000 Pflanzen und eröffnete bereits seine fünfte Korallenbaumschule inMexiko.Pressekontakt:Edelman GmbHSilvia WarkentinAm Sandtorkai 5020457 HamburgTelefon: +49 (0)40 809 036 766E-Mail: mailto:silvia.warkentin@edelman.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/79657/5484539OTS: Iberostar Group